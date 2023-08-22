В посольстве России заявили, что Париж поставками оружия Киеву способствует эскалации

Речь идет об отправке французской стороной партии ракет большой дальности SCALP

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Власти Франции своими действиями лишь способствуют эскалации конфликта на Украине, и фактически Париж непосредственно вовлечен в него вопреки официальным заявлениям. Об этом говорится в полученном ТАСС комментарии посольства России во Франции в связи с заявлениями украинского посла о поставках Киеву из Франции партии ракет большой дальности SCALP.

"Откровения посла Украины во Франции Вадима Омельченко в интервью украинскому изданию "Левый берег" о предоставляемой Францией военной помощи Киеву, а также о планах по ее наращиванию является подтверждением очевидного факта: вопреки официальным заявлениям о том, что Франция не является стороной конфликта, Париж непосредственно вовлечен в него и своими действиями способствует не урегулированию, а эскалации ситуации", - говорится в заявлении.

Ранее Омельченко сообщил, что Франция предоставила Киеву всю пробную партию ракет класса "воздух - поверхность" большой дальности SCALP, их поставки продолжатся.