Захарова напомнила главе МИД ФРГ о последствиях оправдания терроризма

Такие заявления главы внешнеполитического ведомства Германии могут обернуться трагическими последствиями внутри собственной страны, считает официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила главе МИД ФРГ Анналене Бербок, что высказанные ею оправдания террористических атак Киева даже на Западе квалифицируются как "спонсорство терроризма" и могут обернуться трагическими последствиями внутри собственной страны.

В комментарии "Известиям" Захарова обратила внимание на заявление Бербок на пресс-конференции в Берлине после встречи с эстонским коллегой Маргусом Цахкной. Глава дипведомства Германии, комментируя атаки украинских беспилотников на российские города, высказала точку зрения, что Украина имеет право на самооборону, поскольку Россия, по утверждениям Бербок, якобы атакует гражданские цели. "Это то, что на Западе называется "спонсорами терроризма", - подчеркнула дипломат.

"Могу их успокоить: все вернется. И Западная Европа будет, к сожалению, истекать кровью от внутреннего терроризма. Потому что если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома", - резюмировала представитель МИД РФ.