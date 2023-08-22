Суд во Владимире отменил регистрацию кандидата в депутаты Заксобрания от партии ЛДПР

Проверка выявила, что Владимир Рыкунов владеет иностранными финансовыми инструментами

ТАСС, 22 августа. Владимирский областной суд отменил регистрацию кандидата в депутаты Законодательного собрания региона VIII созыва Владимира Рыкунова, включенного в список от партии ЛДПР. Это связано с наличием у кандидата иностранных финансовых инструментов, сообщили в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"По итогам рассмотрения суд первой инстанции вынес решение об удовлетворении заявленных требований и отмене регистрации кандидата", - говорится в сообщении.

По данным комиссии, облизбирком обратился с иском в суд об отмене регистрации кандидата в депутаты Заксобрания Рыкунова, так как проверка показала, что он владеет иностранными финансовыми инструментами.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе облизбиркома, шести кандидатам в депутаты отменили выдвижение, двум отказали в регистрации, еще шесть человек выбыли после того, как были зарегистрированы.

Всего в выборах депутатов Заксобрания участвует 371 человек по спискам от партий "Единая Россия", КПРФ, "Яблоко", ЛДПР, "Новые люди", "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", еще 112 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам.

Выборы в Заксобрания во Владимирской области будут проходить с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит избрать 15 депутатов по партийным спискам и 25 - по одномандатным округам.