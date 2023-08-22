Кандидаты в мэры Москвы предложили сделать проезд для школьников бесплатным

В предвыборных дебатах приняли участие кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Кандидаты на должность мэра Москвы в ходе предвыборных дебатов предложили сделать проезд на общественном транспорте для школьников бесплатным и создать равные условия для всех москвичей в вопросах оплаты проезда.

В предвыборных дебатах, которые транслировались в эфире телеканала "Москва-24" и были посвящены теме туризма, приняли участие кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов и кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев. Кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и действующий мэр столицы Сергей Собянин участие в дебатах не принимали.

Гусев в своем выступлении указал на то, что сейчас москвичам из отдаленных районов ездить в центр города для посещения культурных центров дорого. "Только от Зеленограда доехать до центра Москвы стоит 500 рублей туда и обратно. Семья из пяти человек, включая детей, потратит 2,5 тыс. рублей, чтобы съездить в центр города в музей или в театр. Для москвичей такие поездки недоступны. Мы предлагаем сделать поездки школьникам бесплатными", - сказал политик. "Поэтому москвичи и не ходят в наши театры и музеи, а ходят в основном те, кто приехал сюда с туристической целью. Они являются основными посетителями наших музеев, театров и выставок. Москвичи это делают редко именно из-за того, что на транспорте добираться дорого", - заключил Гусев.

Чернышов напомнил, что инициатива о бесплатном проезде для школьников звучала еще из уст основателя ЛДПР Владимира Жириновского в 2013 году. "Про Зеленоград понятно. Действительно, нужно всем москвичам создавать абсолютно равные условия. Неважно, где ты живешь: на Тверской, в Зеленограде, в Бирюлево или в Отрадном. Абсолютно неважно. Должны быть абсолютно одинаковые условия на транспорт", - подчеркнул он.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.