В Калужской области за ДТП в состоянии опьянения депутата исключили из "Единой России"

Глава администрации Боровского района Николай Калиничев заявил, что принадлежность к партии и статус депутата накладывают дополнительную ответственность на каждого, кто берет на себя эту общественную нагрузку

КАЛУГА, 22 августа. /ТАСС/. Депутата городской думы Балабаново Калужской области Сергея Судакова исключили из партии "Единая Россия" за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев в Telegram-канале.

"Сегодня президиум регионального политического совета калужского регионального отделения партии "Единая Россия" в соответствии с уставом партии принял решение об исключении Сергея Алексеевича Судакова", - написал Калиничев.

Он отметил, что принадлежность к партии и статус депутата накладывают дополнительную ответственность на каждого, кто берет на себя эту общественную нагрузку. "Спрос за любое правонарушение с людей, представляющих власть как исполнительную, так и законодательную, всегда будет более жестким", - добавил глава.

ДТП произошло вечером 21 августа, Судаков был за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, когда врезался в столб. Медосвидетельствование, проведенное на месте, подтвердило состояние опьянения.