Миссия РФ заявила, что Запад хочет использовать ситуацию в Ливии ради экономических задач

По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, ливийский опыт четко показывает, что любые сепаратные инициативы не приведут к искомому результату

ООН, 22 августа. /ТАСС/. Россию беспокоит, что несколько западных стран пытаются использовать ситуацию в Ливии для решения некоторых геополитических и экономических задач, в том числе на рынке углеводородов. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Как заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Второго саммита Россия - Африка 28 июля, важно добиться подлинного национального единства и не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств, - обратил внимание дипломат. - Россия же со своей стороны, понимая все сложности этого процесса, будет делать все возможное, чтобы способствовать конструктивному взаимодействию всех внутриливийских сил".

По словам первого зампостпреда РФ, ливийский опыт четко показывает, что "любые сепаратные инициативы, в том числе подразумевающие создание различных форматов или круглых столов сопровождения урегулирования без участия всех влиятельных международных и региональных игроков, равно как и представителей самой Ливии, не приведут к искомому результату".

"Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами. При этом не могут не беспокоить попытки ряда западных стран использовать ситуацию в Ливии для решения некоторых геополитических и экономических задач, в том числе на рынке углеводородов", - отметил Полянский.