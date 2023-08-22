22 августа, 16:15,
обновлено 22 августа, 16:28
Саммит БРИКС - 2023

Путин пригласил бизнес стран БРИКС принять участие в ВЭФ

© Kremlin.ru

Форум состоится в сентябре 2023 года во Владивостоке

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил представителей бизнеса стран БРИКС на Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток в сентябре этого года.

"Хотел бы пригласить представителей деловых кругов наших государств приехать на Восточный экономический форум в Россию, который состоится 10-13 сентября в городе Владивостоке, где по традиции будут обсуждаться вопросы, представляющие интерес в том числе и для бизнес-сообщества стран БРИКС", - сказал глава государства, выступая на Деловом форуме БРИКС.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Его повестка сфокусирована на сотрудничестве с дружественными странами, экспорте российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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