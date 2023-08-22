22 августа, 16:35
Саммит БРИКС - 2023

Участники Делового форума БРИКС приветствовали овациями видеообращение Путина

Делегацию РФ в Йоханнесбурге возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Начало видеообращения президента России Владимира Путина к участникам диалога лидеров на Деловом форуме БРИКС в Йоханнесбурге вызвало продолжительные аплодисменты в зале, передает корреспондент ТАСС.

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Путин принимает полноформатное участие в мероприятиях на саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. В течение речи зал еще несколько раз аплодировал Путину, в том числе после слов о предоставлении безвозмездной продовольственной помощи странам Африки.

Делегацию РФ в Йоханнесбурге возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит продлится с 22 по 24 августа. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЮАРРоссияСаммит БРИКС - 2023
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