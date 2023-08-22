Участники Делового форума БРИКС приветствовали овациями видеообращение Путина

Делегацию РФ в Йоханнесбурге возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 22 августа. /ТАСС/. Начало видеообращения президента России Владимира Путина к участникам диалога лидеров на Деловом форуме БРИКС в Йоханнесбурге вызвало продолжительные аплодисменты в зале, передает корреспондент ТАСС.

Путин принимает полноформатное участие в мероприятиях на саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. В течение речи зал еще несколько раз аплодировал Путину, в том числе после слов о предоставлении безвозмездной продовольственной помощи странам Африки.

Делегацию РФ в Йоханнесбурге возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Саммит продлится с 22 по 24 августа.