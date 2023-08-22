Кириенко посетил линию боевого соприкосновения в Запорожской области

Первый заместитель руководителя администрации президента назвал героями военных, которые сражаются в районе Токмака

ГЕНИЧЕСК, 22 августа. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во вторник посетил линию боевого соприкосновения в районе Токмака в Запорожской области. Об этом он сообщил в ходе визита в Херсонскую область.

"Мы начинали [визит] рано утром с линии боевого соприкосновения в Запорожской области в районе Токмака, где сегодня идут боевые действия. Точно понимаю, что там ребята герои, они выполняют поставленную задачу и справятся со всеми задачами, которые поставлены перед Вооруженными силами Российской Федерации", - сказал Кириенко.

Токмак - город вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно обстреливают его, разрушая гражданскую инфраструктуру.