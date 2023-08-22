Путин пообщался с коллегами по БРИКС из ситуационного центра Кремля

В Йоханнесбурге российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС. Он присоединился к ней по видеосвязи из ситуационного центра Кремля.

Сегодня в Йоханнесбурге (ЮАР) открылся XV саммит объединения, в которое входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На месте российскую сторону представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Путин участвует в мероприятии в онлайн-формате.

Ранее во вторник в рамках саммита уже состоялся Деловой форум - он стал первым пунктом программы. Глава российского государства направил видеообращение к его участникам.

Встреча лидеров, которая началась после этого, не имеет заранее утвержденной повестки. Каждый может вынести на общее обсуждение любой актуальный вопрос. При этом президент ЮАР Сирил Рамапоса, который председательствует на саммите, анонсировал, что в том числе будет обсуждаться возможное расширение БРИКС за счет принятия новых стран-членов. Формальные заявки на вступление в объединение подали уже 22 страны.

Саммит является крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран.