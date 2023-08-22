Захарова заявила о готовности России к дипломатическому решению конфликта на Украине

По словам официального представителя МИД РФ, Москва может ответить на серьезные предложения по урегулированию на Украине

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия остается открытой к дипломатическому решению украинского кризиса и готова ответить на серьезные предложения по разрешению конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью бразильскому информационному агентству Brasil de Fato.

"Мы высоко ценим посреднические и гуманитарные инициативы, направленные на достижение мира. В отличие от киевского режима, прервавшего и запретившего переговоры с Россией, мы всегда были и остаемся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьезные предложения", - сказала она в интервью, текст которого опубликовал МИД РФ в Telegram-канале.

По словам Захаровой, для начала переговорного процесса должны быть сделаны три шага: Запад должен перестать поставлять Украине вооружения, а Киев - прекратить боевые действия и вывести свои войска с российской территории, то есть с четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

"Что касается остальной территории Украины, то ее будущее в значительной степени будет зависеть от того, как быстро на Украине и на Западе поймут, что мы не потерпим существования на своих границах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы. Это невозможно ни с точки зрения безопасности России, ни с точки зрения безопасности любого другого государства", - добавила дипломат.

Как отметила официальный представитель МИД РФ, положения договора об урегулировании ситуации на Украине, ее нейтралитете и гарантиях ее безопасности, работа над которым шла в феврале-апреле 2022 года, сохраняют актуальность и сегодня. "Это нейтральный и внеблоковый статус Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС, подтверждение безъядерного статуса; признание Киевом и международным сообществом новых территориальных реалий; демилитаризация и денацификация Украины; обеспечение прав русскоязычных граждан и официального статуса русского языка, а также ряд других моментов", - пояснила Захарова.