Путин примет участие в пленарной сессии саммита БРИКС

Президент РФ будет участвовать в мероприятии по видеосвязи

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду по видеосвязи продолжит участие в XV саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проходящем в Йоханнесбурге. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, лидеры "пятерки" соберутся на пленарную сессию.

Накануне глава Российской Федерации выступил на Деловом форуме объединения. Речь Путина длилась около 15 минут, он подробно изложил российское видение перспектив развития сотрудничества стран БРИКС. Говоря о положении дел в мировой экономике, президент РФ обратил внимание, что значительное инфляционное давление вызвано безответственным поведением некоторых стран, а экономика стран "пятерки" по паритету покупательной способности обходит G7. По словам Путина, в БРИКС набирает силу "необратимый, объективный процесс дедолларизации".

Кроме того, президент заявил о том, что РФ последовательно наращивает поставки топлива, продовольствия и удобрений в страны Глобального Юга. России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж, указал Путин. При этом, отметил он, Москва готова вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения всех обязательств, предусмотренных таким соглашением.

О саммите

По данным пресс-службы Кремля, в целом на протяжении трех дней саммита будут обсуждаться "актуальные вопросы деятельности объединения, включая проблематику его возможного расширения, глобальная и региональная повестка дня, перспективы дальнейшего развития партнерства БРИКС в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях".

В завершающий день саммита, 24 августа, пройдет встреча в формате "Друзей БРИКС", которая, согласно планам ЮАР (страны - председателя в объединении в этом году), должна стать форумом Глобального Юга, многократно усилить его позиции в мире и поставить в повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений. При этом группа БРИКС, по мнению руководства Южно-Африканской Республики, должна стать лидером Глобального Юга и возглавить процесс создания более справедливого международного порядка.

Итоговые договоренности саммита будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации.

Российскую делегацию на мероприятии лично возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Как ранее пояснял Путин, решение не лететь в ЮАР обусловлено тем, что его присутствие в России сейчас важнее.

Саммит объединения проходит с 22 по 24 августа. Его главная тема - "БРИКС и Африка - партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Председатель саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил в Йоханнесбург более 60 глав государств и правительств стран Африки и развивающихся государств других регионов мира.