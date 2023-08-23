Кабмин обсудит исполнение бюджета и развитие обрабатывающих отраслей

Еще один документ, который рассмотрят на заседании, касается антикоррупционных норм. Также ожидается, что будут внесены изменения в положение о Минобрнауки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Правительство России проведет в среду очередное заседание. На нем, в частности, планируется обсудить исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2023 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отмечал, что бюджетная ситуация в стране в целом устойчива. Он указывал, что во втором квартале дефицит федерального бюджета сократился почти в восемь раз по сравнению с первым кварталом и составил 264 млрд рублей. Ожидается, что за июль-сентябрь бюджет будет сведен с профицитом, а в целом за год превышение расходов над доходами окажется на запланированном уровне - около 2% ВВП.

Согласно закону о бюджете, в 2023 году расходы федеральной казны запланированы на уровне 29 трлн рублей, доходы - 26,1 трлн рублей.

Развитие обрабатывающих отраслей и антикоррупционные нормы

Кроме того, на заседании намерены рассмотреть Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности РФ до 2030 года и на период до 2035 года. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал, что этот документ предстоит актуализировать "с учетом новых вызовов и задач".

Он обращал внимание, что отечественные предприятия в основном "достаточно успешно проходят испытания санкциями, завершают адаптацию к работе в новых непростых условиях, начинают наращивать выпуск продукции".

Еще один документ, который будут обсуждать в среду, касается антикоррупционных норм. "Проект федерального закона направлен на совершенствование порядка проведения антикоррупционных проверок в отношении лиц, претендующих на замещение государственных должностей субъектов РФ и муниципальных должностей, и лиц, замещающих указанные должности", - говорится в сопроводительных материалах правительства.

Также кабмин обсудит поправки, которыми устанавливаются повышенные меры ответственности за ограничение конкуренции. Речь идет о решениях, повлекших увеличение, снижение или поддержание цен на торгах, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ, а также о случаях причинения ущерба или извлечения дохода в особо крупном размере.

Всемирный фестиваль молодежи и поддержка регионов

Будут рассматриваться и другие темы. Так, планируется выделить Росмолодежи средства на подготовку к проведению Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году. Он состоится на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.

Дополнительное финансирование могут получить и некоторые регионы. Кабмин перераспределит средства, которые выделяются территориям Дальнего Востока на социально-экономическое развитие.

Кроме того, как ожидается, будут внесены изменения в положение о Минобрнауки. Министерство сможет устанавливать порядок реализации инновационных проектов и программ.