Медведев заявил, что НАТО ведет на Украине "полноценную войну" с РФ руками Киева

Замглавы Совбеза отметил, что Запад регулярно "наступает на одни и те же грабли"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. НАТО сейчас ведет на Украине "гибридную", но "абсолютно полноценную и кровавую войну" с РФ руками киевских властей, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для aif.ru, опубликованной по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию и признания РФ независимости Южной Осетии и Абхазии.

Политик отметил, что такие события, если они происходят, должны становиться уроком для "враждебно настроенных наблюдателей". "К сожалению, нет. Этого не случилось. И с упорством, достойным гораздо лучшего применения, западный мир раз за разом наступает на одни и те же грабли. С неизменным и хорошо предсказуемым результатом", - указал Медведев.

"Гибридная", но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью", - подчеркнул он.

"Похоже, для США и их приспешников территория бывшего Союза - это "страна невыученных уроков", которые давно бы пора усвоить. <...> Ведь за эти чудовищные провалы миллионы людей по-прежнему расплачиваются неимоверно дорогой ценой", - заключил политик.