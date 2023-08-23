Медведев допустил исчезновение Украины как государства

Еще одним итогом текущего конфликта станет "позорный уход" нынешних киевских властей, добавил зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вновь допустил, что Украина может "исчезнуть с политической карты мира" в результате нынешнего конфликта. Об этом политик заявил в статье, опубликованной на сайте aif.ru по случаю годовщины вторжения Грузии в Южную Осетию и признания РФ независимости Южной Осетии и Абхазии.

"Чем все завершится, ясно уже сейчас: бесславным поражением Киева, как в свое время - грузинских агрессоров. А в будущем - вполне вероятно - исчезновением искусственно созданного на обломках Союза ССР государства Украина с политической карты мира", - написал политик.

Также он отметил, что еще одним итогом конфликта станет "позорный уход" нынешних киевских властей - "таких же уродливых фриков, какие в свое время жевали свои галстуки на камеру".