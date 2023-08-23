Медведев: признание РФ Абхазии и Южной Осетии закрепило историческую справедливость

Зампред Совбеза России добавил, что указы 26 августа 2008 года "в полной мере отвечали свободному волеизъявлению" народов обеих республик

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году соответствовало воле народов этих стран, Уставу ООН и закрепило историческую справедливость, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru по случаю годовщины тех событий.

По его словам, после отражения грузинской агрессии "стало ясно, что невозможно гарантировать мирное будущее и безопасность Абхазии и Южной Осетии без установления официальных отношений и союзничества между нашими государствами".

"Историческую справедливость и реальное положение дел окончательно закрепили два подписанных мной 26 августа 2008 г. указа о признании независимости Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Они в полной мере отвечали свободному волеизъявлению их народов, положениям Устава ООН и другим основополагающим международным документам", - убежден политик.

Он подчеркнул, что обстрел Грузией Цхинвала в августе 2008 года стал "не просто провокацией - войной", а целью агрессии было "через кровь, смерть и ужас вернуть непокорную Южную Осетию в пределы враждебного ей государства, которое долгие годы осуществляло неприкрытый и планомерный геноцид осетинского народа".

"В августе 2008 г. после варварского, подлого обстрела Цхинвала и многочисленных жертв среди мирного гражданского населения я как президент России принял решение об ответных боевых действиях для вооруженного подавления атаки Грузии и принуждения ее к миру. Мы действовали в полном соответствии с Уставом ООН, справедливо исходя из того, что время переговоров закончилось", - указал политик.

Медведев напомнил, что в результате мир был установлен за пять дней, при этом "на Западе немедленно поднялась мутная волна истерики". "Но она ничего уже изменить не могла и быстро сошла на нет", - подытожил замглавы СБ.