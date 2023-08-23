Медведев уверен, что украинцы "скинут нынешнюю хунту" и выберут "нормальных" лидеров

При этом зампред Совбеза выразил надежду на то, что это произойдет как можно раньше

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Украинцы рано или поздно устанут жить под гнетом нынешнего киевского режима и "выберут адекватных лидеров", которые будут относиться к России как к доброжелательному соседу или даже общему родному дому. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, размещенной на aif.ru.

"Чем все завершится и куда качнется маятник - очевидно. Рано или поздно украинцы, которым давно уже надоело пускать самих себя и своих детей на "пушечное мясо", просто скинут нынешнюю хунту <...>. И выберут нормальных, адекватных лидеров. Для которых Россия - доброжелательный сосед или, вернее говоря, просто родной общий дом. Не склонных к истерической зависимости перед Западом", - обрисовал он возможные перспективы.

Так уже бывало во многих странах в разные исторические эпохи, будет и здесь, уверен Медведев. "Лучше бы, конечно, это произошло как можно раньше", - добавил он.

Зампред Совбеза РФ обратил внимание, что антироссийскую истерию на Украине "подогревали всеми силами, а самых одиозных крикунов поддерживали и оплачивали из всех возможных фондов и подконтрольных Вашингтону структур".

"Достаточно вспомнить различные майданы и митинги, визиты многочисленных замгоссекретарей США и прочих омерзительных лиц с их "печеньками" на баррикады. Пресловутое "кто не скачет - тот москаль", сносы памятников, запреты русских книг и телеканалов - даже в регионах, где практически нет говорящих на "мове". Попытки "вычеркнуть" из украинской литературы Пушкина, Чехова, Булгакова, Толстого, Гоголя", - привел примеры он.

Политик отдельно указал и на "упорное стремление превратить из палачей и отщепенцев в национальных героев Бандеру и других гитлеровских подручных". "Никто и никогда не забудет преступления тех украинских подонков, которые давали приказы об обстрелах Донбасса, арестах и пытках неугодных. Кто сделал государственной политикой поражение в правах русскоязычных граждан, нацистскую идеологию, экстремистские лозунги. Кто сейчас пытается вернуть "свои" территории - стерев при этом их жителей, своих бывших граждан, с лица земли", - подчеркнул Медведев.