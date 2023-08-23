Медведев заявил, что РФ начала СВО с целью не допустить масштабной агрессии против себя

По словам замглавы Совбеза, в ситуации с Украиной переговоры потеряли смысл, в связи с чем "предотвратить фатальную развязку удалось только силой"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Запад и координируемый им Киев давно готовили масштабную агрессию против России - ей в ответ пришлось начать специальную военную операцию (СВО) на Украине, чтобы не допустить фатальной развязки. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

"Как действовали Запад и его киевские марионетки в ситуации вокруг Донбасса, хорошо известно. То же лицемерие, те же уловки, то же двойное дно. Постепенно, по всем возможным направлениям, шла подготовка к масштабной агрессии против России. Все шло по тому же сценарию, что и 15 лет назад в чуть более жаркой, гористой стране на Кавказе", - отметил он, приводя пример с Грузией и Южной Осетией.

Политик констатировал, что в ситуации с Украиной "предотвратить фатальную развязку удалось только силой - переговоры окончательно потеряли смысл". "Когда гарантий неприсоединения нашего врага к и без того разбухшему донельзя военному блоку получить не удалось, мы свою позицию заявили вполне недвусмысленно. Нам пришлось начать СВО. Доверие к партнерам и наивность - вещи кардинально разные. В дураках нас оставить не удалось. Ложь в очередной раз провалилась", - сказал он.

Обещания Запада

Медведев напомнил, что страны НАТО, на словах поддерживая Минские договоренности, "цинично использовали переговорный процесс, чтобы протянуть время и накачать Киев оружием, подготовить к полномасштабной агрессии". "Было сделано все, чтобы создать у слабоумной, но воинственной Украины иллюзию: совсем скоро ее примут и в Евросоюз, и в НАТО, и куда угодно. Вооружат до зубов и осыплют манной небесной. А дальше - по принципу "наших бьют!" - выступят со всей североатлантической мощью против России", - описал происходившее он.

Сейчас, продолжил замглавы Совбеза РФ, Запад "буквально тонет в своем лицемерии" - одни заявления противоречат другим. Америка, пояснил Медведев, устремилась к выборам президента и уже расколота по вопросу Украины, а европейцы "и вовсе запутались в аргументации, отдав свою экономику на откуп американцам и совершая одну ошибку за другой".

"Правда, все они уже начинают осторожно пробовать зыбкую почву: звучат слова о том, что Украине, мол-де, предоставят "когда-нибудь" возможность вступить в альянс в обмен на отказ от притязаний на Крым и территории на левобережье Днепра и что-то в этом духе. Постепенно, понизив голос, "выражают готовность" признать, что Крым - наш, а Донбасс - территория России, и ничья другая", - заметил он.

Политик констатировал, что Россия перестала слушать лживые обещания и свернула бессмысленный диалог. "У нас своя правда. И, как доказывает жизнь, она постепенно пробивает себе дорогу", - подытожил он.