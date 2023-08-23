Медведев заявил, что в России могут создавать оружие лучше трофейных западных образцов

Замглавы Совбеза отметил, что представители оборонной промышленности продемонстрировали это в ходе форума "Армия-2023"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Российская оборонная промышленность может создавать оружие лучше трофейных западных образцов. Такую точку зрения замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

"В ходе недавнего форума "Армия-2023" наши оружейники это [большой технологический и производственный потенциал] еще раз наглядно продемонстрировали. Кстати, разобрали по винтику и трофейное западное оружие с украинскими символами на броне. Ничего в нем особенного нет. Можем так же или лучше", - заверил Медведев.