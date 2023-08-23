Медведев назвал ВПК США основным бенефициаром конфликтов в Южной Осетии и на Украине

Грузино-югоосетинский конфликт стал для Америки и ее союзников важнейшим опытом ведения гибридных войн на постсоветском пространстве, считает замглавы Совбеза РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. ВПК США является основным бенефициаром как грузино-югоосетинского, так и украинского конфликтов. Такую точку зрения замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

"Грузино-югоосетинский конфликт стал для Америки и ее союзников важнейшим опытом ведения гибридных войн на постсоветском пространстве", - констатировал политик. "Процесс "перевооружения" грузинских войск изрядно пополнил счета компаний-производителей из США", - написал он, подчеркнув, что это "обычная схема, не раз проверенная на разных континентах". Медведев отметил, что сейчас на Украину тоже ведутся массированные поставки натовского оружия, танков, беспилотников, взрывчатых веществ, включая боеприпасы, которые давно объявлены вне закона, поскольку поражают прежде всего мирное население, при этом объем финансирования таких "подарков" измеряется уже сотнями миллиардов долларов. "И вновь главные получатели прибыли - предприятия военно-промышленного комплекса США. В их интересах затягивать конфликт как можно дольше. Ничего личного, только бизнес", - подчеркнул замглавы СБ РФ.

Вспоминая события 2008 года, Медведев отметил, что Грузии "была уготована роль "тарана" против России". "Судьба подобного стенобитного орудия Запад не волновала - расходный материал и не более того. Было совершенно неважно, что от ударов "тарана" в никак не прошибаемую стену гибнут люди, рушится экономика Грузии, терпит убытки крупный бизнес и разоряются сотни небольших компаний", - заметил он.

По словам Медведева, бывшему в то время президентом Грузии Михаилу Саакашвили "в силу его скудоумия на это было тоже наплевать - лишь бы насолить России". Итогом стало то, что "грузинская армия и силовые структуры были в результате так называемых реформ безумной марионетки поставлены под полный контроль Америки". "Причем грузинская армия, несмотря на всю "модернизацию", в дни боевых действий показала свою полную небоеспособность и была абсолютно деморализована", - напомнил Медведев.