22 августа, 21:09

Медведев считает, что большинство жителей Грузии хочет жить в ладу с Россией

Распространять русофобию по миру пытается именно Запад, добавил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. События показывают, что большинству жителей Грузии хочется жить в хороших отношениях с Россией, отметил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для aif.ru.

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"Большинству жителей Грузии гораздо комфортнее жить с нашим государством в мире. Россия рядом, Америка - за океаном. Для Грузии, страны богатейшей культуры, тысячами нитей связанной с Россией, русофобия - нонсенс, уродство, тяжелая болезнь. К счастью, вполне излечимая", - написал он.

Медведев обратил внимание, что "русофобы в Грузии" по-прежнему рассчитывают на реванш, но "постоянно нарываются на отпор со стороны сограждан, которые ненависть к России в ранг национальной идеи возводить не намерены" и к россиянам настроены достаточно тепло.

Политик также напомнил истоки подобной ситуации. "В свое время [экс-президент Грузии Михаил] Саакашвили стал первым прокси-руководителем США на Кавказе с единственной миссией - разжечь ненависть жителей Грузии к России, пошатнуть ее позиции в Закавказье, омрачить многовековую дружбу двух народов", - пояснил Медведев.

Он добавил, что распространять русофобию по миру пытается именно Запад, который желал бы с помощью этого "хоть как-то навредить" России, а "в идеале" - ослабить и уничтожить ее. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичГрузияРоссия
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