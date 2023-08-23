Медведев допустил присоединение Абхазии и Южной Осетии к России

Такой сценарий возможен в том случае, если западные страны и дальше будут накалять обстановку в Грузии, считает замглавы Совбеза

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что идея присоединения Абхазии и Южной Осетии к России может быть реализована, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Такое мнение он выразил в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

"Нам не нужно повторения истории-2008. Мы по-прежнему готовы решать проблемы за столом переговоров в духе Устава ООН. Но если у нашей обеспокоенности возникнут реальные очертания - медлить не станем. В Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна. И вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины", - заявил политик.

Замглавы СБ РФ уверен, что "для Запада такой поворот событий станет очередным позорным фиаско и еще одним символом катастрофической утраты влияния". Он добавил, что история жестко наказывает всех тех, кто пренебрежительно относится к ее урокам.

По мнению Медведева, Западу стоит усвоить то, что в 2008 году Россия остановила наступление на Тбилиси, когда добилась устранения возникших угроз и гарантий безопасности. "Но сейчас обстановку активно нагнетают вновь - видимо, чтобы создать около наших границ очередной очаг напряженности в дополнение к украинскому флангу. Опять идут разговоры о возможном приеме Грузии в НАТО. Как по заказу, начались всплески русофобии в этой стране", - напомнил он.