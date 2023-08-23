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Военная операция на Украине

Медведев заявил о скором конце фашистского режима в Киеве

Россия защищает справедливость и правду, указал зампред Совбеза РФ

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев убежден, что украинскому фашистскому режиму уготован "скорый и бесславный" конец. Об этом он написал в своей статье, опубликованной на сайте aif.ru.

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"Наша сила - не только в оружии и боеприпасах. Мы защищаем справедливость и правду. Свою землю, своих граждан. Тех, кто верит нам и в нас", - подчеркнул политик. "Мы считаем своей исторической миссией - как и 15, и 80 лет назад - разгромить и отправить в небытие фашистский режим, который наши враги сейчас усиленно кормят и провоцируют на все большие зверства. Его ждет скорый и бесславный конец, как это всегда происходит с подобным в искусственных, марионеточных квазигосударствах", - написал он. 

Теги:
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