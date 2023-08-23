Медведев вспомнил, как Джордж Буш называл Саакашвили "хорошим парнем"

Замглавы Совбеза РФ считает "вполне логичным", что сейчас экс-президент Грузии оказался в тюрьме

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Безответственное поведение в 2008 году на тот момент президента Грузии Михаила Саакашвили под влиянием Запада стало причиной конфликта, подчеркнул зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru и посвященной годовщине тех событий.

"Уверен: 15 лет назад никакой войны бы не было, если бы не безответственное, преступное поведение Саакашвили и тех, кто его поддерживал. Ничтожество и болтун, он оказался для Запада идеальной "перчаткой", в которой, не оставляя следов собственных пальцев, можно безнаказанно творить любые гнусности", - написал политик.

"Помню, как еще в 2004 году я услышал во время своего визита в США (тогда еще в качестве руководителя администрации президента России) от Джорджа Буша: "А этот молодой Миша из Грузии - какой он хороший парень". "Поживем - увидим", - только и ответил я, тогда, конечно, не представляя, на что он способен", - поделился Медведев.

Он напомнил, как за несколько часов до обстрела Цхинвала Саакашвили "красноречиво вещал о своем "трудном решении" не вести огонь по Южной Осетии, о готовности к любым переговорам для решения конфликта". "После вероломного удара по мирному городу стало окончательно ясно, что Саакашвили, неадекватность которого была всегда очевидна, просто получил от заокеанского хозяина карт-бланш на силовую операцию по захвату Южной Осетии. Ведь незадолго до этого рокового шага у него побывали эмиссары из Америки", - отметил замглавы СБ РФ.

Он продолжил, что после того как Россия защитила осетин и официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии, "эти республики стали развиваться как субъекты международного права при гарантиях безопасности со стороны нашей страны". "В регионе воцарился мир. Постепенно начала стабилизироваться ситуация и в Грузии. Общество оправлялось от шока, вызванного выходками ее сумасбродного президента. Сам он очень скоро оказался не нужен ни соотечественникам, ни своим американским хозяевам. Из Грузии его с позором вышвырнули, запретив возвращаться под угрозой уголовного наказания", - написал Медведев.

Он назвал "вполне логичным", что сейчас Саакашвили оказался в тюрьме. "Теперь прикидывается не душевно, а просто больным, почти умирающим стариком. В актерских данных ему не откажешь", - отметил политик.