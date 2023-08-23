Медведев считает, что Зеленского ждет судьба Саакашвили

Зампред Совбеза РФ отметил, что на президента Украины Запад сейчас "сделал особую ставку"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба экс-лидера Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях и который сейчас оказался в тюрьме, убежден зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Статья политика, посвященная годовщине событий 2008 года, опубликована на сайте aif.ru.

Он отметил, что на Зеленского Запад сейчас "сделал особую ставку". "Совершенно очевидно, что нынешнему американскому ставленнику уготована столь же незавидная судьба, как и его предшественнику в Тбилиси", - указал Медведев, отметив, что "есть сомнения, что глава "страны 404" вообще доживет до тюремной камеры".

Кроме того, считает замглавы СБ, "нет никаких гарантий, что Запад в очередной раз не проведет конкурс на самого никчемного, управляемого и бездарного политика, чтобы сделать его своей новой марионеткой где-нибудь на руинах Украины или в другом месте поблизости от российских границ", а "запрограммированная кукла - не развяжет очередной "региональный конфликт". "Под такими же лозунгами, как Грузия 15 лет назад, как Украина в наши дни. Как много раз с подачи США происходило во многих странах разных континентов", - заключил Медведев.