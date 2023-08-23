Путин проводит встречу с врио главы ЛНР

Леонид Пасечник доложил президенту об обстановке в республике

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Мероприятие началось ночью по московскому времени - до этого во вторник у Путина прошло заседание Совета по нацпроектам, а также встреча по видеосвязи в рамках саммита БРИКС.

Пасечник в начале встречи доложил президенту, в частности, о формировании органов власти в ЛНР.

21 августа врио руководителя республики подписал закон о выборах главы ЛНР. Согласно документу, главу ЛНР выбирают кандидаты Народного совета (парламента) республики из числа трех кандидатов, представленных президентом РФ.

Ситуация в республике

Врио главы ЛНР также сообщил, что обстановка в республике остается напряженной, но стабильной, без обострений.

"Обстановка на территории республики, к большому сожалению, продолжает оставаться напряженной. Хотя, должен отметить, что она достаточно стабильна, без каких-либо резких обострений. Напряженность, безусловно, обусловлена тем, что к части территории республики в непосредственной близости [находится] линия боевого соприкосновения", - сказал он.

Пасечник отметил при этом, что ситуация в регионе прогнозируемая и стабильная и позволяет властям субъекта выполнять стоящие перед ними задачи.

Врио главы региона также пояснил, что в республике продолжает работать штаб обороны ЛНР, в который "входят все силовые ведомства и заинтересованные министерства". "По моим оценкам, штаб работает достаточно эффективно", - отметил он.

Подготовка к выборам

Пасечник также доложил президенту о проработке дополнительных мер безопасности в ЛНР на время проведения выборов.

"Несмотря на принятые меры, согласно, опять же, вашему распоряжению, мы прорабатываем дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в период проведения выборов", - сказал он президенту.

Пасечник отметил, что несколько недель назад Росгвардия взяла под охрану территориальные избирательные комиссии региона и их членов.

"В этом вопросе мы максимально взаимодействуем с Центральной избирательной комиссией, Памфиловой Эллой Александровной, членами ЦИК. Огромную помощь нам оказывает управление внутренней политики Администрации президента РФ. <...> Помощь очень значимая, очень практичная - мы до конца еще законодательство России не знаем, поэтому слова огромной благодарности", - добавил он.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик.

Бюджетная система

В ходе встречи Пасечник доложил Путину, что бюджетная система ЛНР выстроена в полном соответствии с законодательством РФ.

"На территории республики в полном объеме запущена бюджетная система в соответствии с федеральным законодательством, и все органы публичной власти открыли соответствующие казначейские счета", - сообщил он.

Пасечник пояснил, что в регионе все учреждения высшего образования переданы в юрисдикцию соответствующих федеральных ведомств.

"Вновь образованные министерства ЛНР на сегодня выполняют задачи в рамках национальных проектов, федеральных программ, работают над выполнением программы социально-экономического развития нашей республики на период 2023-2025 годов", - добавил он.