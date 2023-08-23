Путин назвал стабильной ситуацию на линии соприкосновения

Президент России также призвал думать о восстановлении экономики и социальной сферы новых регионов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Ситуация на линии соприкосновения сейчас остается стабильной, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Выслушав доклад руководителя региона, Путин заметил: "Все задачи, о которых вы сказали, невозможно решать без решения основной проблемы - это обеспечение безопасности". "Сейчас - сами видите - ситуация на линии соприкосновения стабильная", - сказал Путин на встрече с Пасечником.

"Больше того, я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще - те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе", - удивился глава российского государства. "Но это их дела и их проблемы", - добавил Путин.

О ситуации в республике

По словам Путина, численность населения ЛНР восстанавливается, жители возвращаются в регион.

"Я смотрю, там и возвращение у вас определенное есть. У вас такой, плюсовой, миграционный приток", - сказал он, выразив уверенность, что команде действующего врио главы республики удастся и дальше решать стоящие перед регионом вопросы. "Я, безусловно, желаю вам всего доброго. Будем обязательно помогать", - заверил Пасечника президент.

"Есть совершенно очевидные вопросы, связанные с необходимостью восстановления жилой сферы, жилого комплекса, социальной сферы, коммуникаций, ЖКХ. Но это все вопросы, что называется, житейские, я уверен, что ваша команда сможет это решить", - сказал глава государства.

Путин отметил, что врио главы республики ранее "не занимался чисто хозяйственной деятельностью" и "работал в органах безопасности". "Но за последнее время, конечно, многое изменилось, и по мере необходимости решения задач, которые стоят перед республикой, вы и ваша команда многое делаете для того, чтобы эти задачи, безусловно, были решены. Я вижу, что в целом у вас получается, получается неплохо", - оценил президент.

Он обратил внимание на важность непосредственного контакта с людьми, получения обратной связи. "У вас это тем более востребованно, потому что ситуация непростая, она требует от людей особой собранности и готовности к серьезной работе", - пояснил Путин. "Конечно, люди у вас талантливые, я знаю это. Никто не стоит, не ждет каких-то подачек, и никто не стоит с протянутой рукой. Все готовы работать и хотят работать, и умеют работать. Мы, безусловно, будем всячески содействовать этому позитивному процессу и очень позитивному настрою", - заключил глава государства.

Об интеграции ЛНР

Путин отметил, что ЛНР предстоит еще в полной мере интегрироваться в правовое пространство РФ. "Но самое главное - наладить хорошее взаимодействие с правительственными структурами с тем, чтобы мы общими усилиями, вмонтировав ЛНР в те проекты, которые обеспечены финансированием в России, чтобы мы в ЛНР решали те задачи, которые стоят перед страной в целом. И постепенно, даже сомнений нет, мы очень многие задачи решим в интересах людей, которые там проживают", - убежден Путин.

Говоря о предстоящих выборах главы республики, он назвал их организацию "непростой задачей" в имеющихся условиях. "Но при поддержке федерального центра, безусловно, вы это сделаете, у меня даже нет никаких сомнений в этом. Самое главное в любой избирательной кампании - показать людям, что вся ваша команда готова и способна решать задачи, которые стоят перед республикой, в интересах людей, которые проживают на этой территории", - заключил президент. "Безусловно, желаю вам всего самого доброго. Будем обязательно помогать", - подытожил он.

О ближайших задачах

Невысокие доходы граждан и растущие цены - ключевая проблема в новых регионах страны, отметил Путин.

"На мой взгляд, главная проблема - это все-таки, мягко говоря, скромные доходы людей и рост цен", - указал он, назвав приоритетом восстановление экономики и социальной сферы в новых регионах. Он призвал заниматься этим наряду с решением вопросов безопасности.

"Да, я вижу, у вас рост идет, восстановление промышленности, но это именно восстановительный рост. Нам нужно с вами добиться того, чтобы он был реализован - этот восстановительный рост. Чтобы эта задача была решена, и потом на этой базе [можно было] двигаться дальше. В социальной сфере, в экономической", - обрисовал задачи президент.