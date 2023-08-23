Путин встретился с Балицким

Президент России отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере Запорожской области

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Этой встречей в ночь на среду продолжился напряженный рабочий график главы государства.

Путин положительно оценил работу команды Балицкого в Запорожской области и отметил стабилизацию ситуации в экономике и социальной сфере.

"Я вижу, что вся команда ваша мобилизована - в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать. Все-таки ситуация стабилизируется - в экономике, в социальной сфере", - сказал Путин на встрече с Балицким.

Президент РФ признал, что еще предстоит сделать очень многое. "Будем делать обязательно, будем вам помогать", - пообещал он, обратив внимание на слова Балицкого о том, что у Запорожской области очень выгодное географическое положение. "Потенциал очень большой", - заметил глава государства.

Помимо этого президент отдельно попросил врио главы Запорожской области доложить о ситуации в энергетике, назвав это острым и важным вопросом, который "влияет на все сферы жизни". В частности, он поинтересовался темпами газификации.

Чуть ранее Путин встретился в Кремле с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Они обсудили ситуацию в регионе и, в частности, подготовку к сентябрьским выборам. Балицкий 11 августа сообщал, что планирует на встрече с Путиным представить президенту программу развития региона на 5 и 10 лет, также попросить у главы государства поддержки на выборах.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области.