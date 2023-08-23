22 августа, 23:21,
обновлено 22 августа, 23:28

Балицкий сообщил, что в Запорожской области 87% жителей поддерживают Путина

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Владимир Путин
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Врио губернатора региона добавил, что в поддержку партии "Единая Россия" выступил 71% опрошенных

ТАСС, 23 августа. Социологические опросы показывают, что 87% жителей Запорожской области поддерживают политику президента России Владимира Путина. Об этом на встрече с главой государства сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Люди в социологических опросах говорят, что делает Россия на территории, как это происходит, с какой заботой сегодня к людям относятся все наши социальные ведомства. <...> 87% поддержки в Запорожской области вас как руководителя страны, партию <…> "Единая Россия" [поддерживает] 71%. На выборах, мы уверены, "Единая Россия" получит заслуженный результат за те работы, которые проводятся под вашим руководством", - сказал Балицкий.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБалицкий, Евгений Витальевич
© Информационное агентство ТАСС
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