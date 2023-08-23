Путин поддержал несколько экономических инициатив руководства Запорожской области

Речь идет о государственно-частном партнерстве и производстве пеньки

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поддержал экономические инициативы руководства Запорожской области, касающиеся создания государственных предприятий и приоритетного субсидирования производства технической конопли. Свои предложения на встрече с Путиным озвучил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Отлично. К этому и надо стремиться. Уверен, что у вас получится", - отреагировал глава государства на доклад Балицкого.

Согласно ему, власти Запорожья уже создали 20 государственных компаний, таких как Государственный зерновой оператор, Мелитопольская железная дорога, государственный оператор Бердянский порт и другие. Таким образом, каждый четвертый житель области работает в государственном секторе.

"Пока проходит СВО, мы считаем, что это правильно. После окончания СВО будет, может не самое популярное слово - разгосударствление экономики происходить. Но на сегодняшний день это позволило нам сохранить брошенные предприятия, создать в них экономический потенциал. На основе государственно-частного партнерства мы передаем предприятия в управление, оставляя за государством как минимум 25%. Нам это позволяет и накапливать бюджет дополнительно в Запорожской области", - объяснил Балицкий.

По его словам, в Российской Федерации сегодня есть необходимость в развитии производства ткани. А в Запорожье есть условия для выращивания технической конопли - пеньки, из которой можно шить грубую одежду.

"Это то, что мы субсидируем. Прошу нашу инициативу поддержать, я обсудил ее, конечно, с Сергеем Владиленовичем [Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации президента РФ] с Маратом Шакирзяновичем [Хуснуллиным, заместителем председателя правительства РФ]. В целом они поддержали нашу конструкцию", - сказал врио губернатора.