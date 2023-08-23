Патрушев в Магадане проинспектировал пограничников в восточном арктическом районе

В ходе рабочей поездки секретарь Совета безопасности РФ обсудил вопросы, связанные с защитой морских транспортных коммуникаций и противодействием терроризму

МАГАДАН, 23 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе рабочей поездки в Магадан проверил ход выполнения служебных задач российскими пограничниками в восточном арктическом районе, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Подробно рассматривались дополнительные меры по обеспечению национальной безопасности в пограничной сфере.

"Обсуждены вопросы, связанные с эксплуатацией катеров нового поколения, современных автоматизированных и автономных комплексов технических средств контроля надводной обстановки. Особое внимание уделено выполнению задач по защите морских транспортных коммуникаций от провокаций и актов незаконного вмешательства, вопросам противодействия терроризму, охране морских биологических ресурсов", - говорится в сообщении.

Кроме того, "затронута проблематика безопасности судоходства по Северному морскому пути".