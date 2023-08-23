Володин: руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы для спасения своего рейтинга

Председатель Госдумы считает, что президент республики Анджей Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Руководство Польши для спасения своего рейтинга разыгрывает карту внешней угрозы перед предстоящими парламентскими выборами. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Володин пояснил, что в октябре в Польше состоятся парламентские выборы, а проводимая президентом Анджеем Дудой проамериканская политика негативно сказалась на рейтингах партии власти - "Право и справедливость".

"Не добавляет популярности правящей партии и политика в отношении Украины: избиратели не понимают, как можно поддерживать нацистский киевский режим, продвигающий идеологию Бандеры, который виновен в гибели тысяч мирных поляков во время Второй Мировой войны. Для спасения своего рейтинга руководство Польши разыгрывает карту внешней угрозы. Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тыс. польских военных к границам Белоруссии", - отметил председатель Госдумы.

Володин считает, что Дуда и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое. "В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии? Из этого всего можно сделать вывод: сумасшедшие у власти - самая большая проблема сегодняшней Польши", - заключил он.

Власти Польши называют главной причиной укрепления защиты границы новый виток миграционного кризиса, который тянется с осени 2021 года. По словам представителей пограничной охраны, они вновь фиксируют увеличение числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть на польскую территорию, и отмечают их агрессивные действия. По утверждению Варшавы, кризис на границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Минск и Москва неоднократно отвергали эти обвинения.