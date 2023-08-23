На муниципальном форуме "БРИКС плюс" в Санкт-Петербурге ожидаются представители 57 стран

По словам председателя организационного комитета Сергея Яковлева, повестка мероприятия становится как никогда актуальной, учитывая, что санкционное давление подрывает экономический статус России

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Более 7 тыс. участников из 57 стран ожидаются на международный муниципальный форум "БРИКС плюс", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 ноября. Об этом сообщил на форуме "Технопром" председатель организационного комитета "БРИКС плюс" Сергей Яковлев.

"В текущем году более 57 стран уже заявили о своем желании участвовать в нашем мероприятии. Это деловое событие, ориентированное на социально-экономическое развитие территорий, развитие многопрофильного сотрудничества и привлечение инвестиций", - сказал он, добавив, что всего ожидается более 7 тыс. участников.

Яковлев подчеркнул, что повестка "БРИКС плюс" становится как никогда актуальной, учитывая, что санкционное давление подрывает экономический статус России. По его словам, муниципальный уровень наиболее эффективен в сотрудничестве с бизнесом и населением этих стран.

Он добавил, что программа форума делится на три основных блока: деловая программа из более чем 120 мероприятий, обширная выставочная деятельность и презентации инвестиционных проектов.

X Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске с 22 по 25 августа. Форум проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и правительства Новосибирской области. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.