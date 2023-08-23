МИД РФ призвал Японию позволить соседям брать пробы на месте сброса воды с "Фукусимы-1"

Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, оперировавшая на этой станции компания "была неоднократно уличена в несоответствии информации, которую предоставляла"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Япония должна предоставить заинтересованным государствам возможность брать пробы на месте сброса очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" в мировой океан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Москва-24".

"[Японии необходимо] предоставить всю необходимую информацию заинтересованным государствам, вплоть до возможности взятия проб окружающей среды на месте сброса. Компания, которая оперировала на этой станции, была неоднократно уличена в несоответствии информации, которую предоставляла", - отметила дипломат.

Во вторник японская энергетическая компания Tokyo Electric Power объявила о начале работ по приготовлению к сбросу очищенной воды с "Фукусимы-1". Ожидается, что он начнется 24 августа, о чем объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Ранее МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. На территории АЭС был открыт офис агентства, основной задачей сотрудников которого является контроль за процессом сброса.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают озабоченность ряда стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать процесс на постоянной основе - специалисты агентства за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.