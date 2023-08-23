ЦИК сообщил о регистрации 18 списков от партий на выборах в заксобрания новых регионов

На участие в ДЭГ подано 735 707 заявок, в "Мобильном избирателе" - 131 715 заявок, отметила глава Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Регистрацию на выборы в законодательные органы новых регионов РФ прошли 18 списков кандидатов от пяти политических партий. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"На выборы депутатов в законодательные органы Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". В их составе 1 321 кандидат, утратили статус выдвинутых кандидатов только два человека, а еще трое выбыли после регистрации, то есть практически отказов нет", - сказала она.

Памфилова также подчеркнула, что благодаря "кропотливой, доброжелательной и слаженной совместной работе" в новых регионах нет ни одного отказа в регистрации.

"Что касается выборов депутатов представительных органов муниципальных образований административных центров, то есть столицы новых регионов. Там также зарегистрировано 18 списков кандидатов от 5 парламентских партий. В их составе - 751 кандидат. Таким образом, те партии, которые открыли свои региональные отделения, смогли зарегистрировать списки кандидатов на всех уровнях", - резюмировала председатель ЦИК РФ.

По ее словам, на участие в ДЭГ подано 735 707 заявок, в "Мобильном избирателе" - 131 715 заявок.

"На данный момент на участие в ДЭГ на федеральной платформе подано 737 707 заявок, в "Мобильном избирателе" - 131 715 заявок", - сказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.