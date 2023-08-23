Общественная палата РФ отметила высокую организацию и прозрачность выборов в Зимбабве

По словам представителя комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимира Рогова, в наружной рекламе наблюдается абсолютный паритет присутствия как власти, так и оппозиции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Наблюдатели от Общественной палаты РФ, которые следят за ходом голосования на президентских, парламентских и местных выборах в Зимбабве, отмечают высокую организацию и прозрачность избирательного процесса.

"Наблюдатели отмечают высокую подготовку, абсолютно все прозрачно, людям все объясняют, сделаны пособия в виде комиксов из восьми шагов, как и где проголосовать", - сказал ТАСС представитель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов Владимир Рогов.

Он уточнил, что в Зимбабве за ходом выборов от ОП РФ наблюдают четыре человека. Избирательные участки открылись в семь утра по местному времени, напомнил Рогов. "Мы были на них до открытия, уже до открытия стояли очереди. Мы проверили и посмотрели, изучили весь [избирательный] процесс, встретились и с кандидатами, и с представителями различных политических партий, сил, местным Центризбиркомом, министерством иностранных дел", - отметил он.

По словам члена ОП РФ, в наружной рекламе наблюдается абсолютный паритет присутствия как власти, так и оппозиции. "Пытается Запад душить Зимбабве санкциями, но страна идет все равно по пути суверенного развития, активно развивает связи и с Россией, и с Китаем", - добавил Рогов.

Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, в Зимбабве в среду началось голосование на президентских, парламентских и местных выборах в условиях принятия властями мер безопасности после прошедшей два дня назад в столице страны крупной демонстрации оппозиции. Власти опасаются возможных провокаций со стороны радикально настроенных активистов оппозиции, отмечает SABS.

Выборы в Зимбабве

За пост президента Зимбабве борются 11 кандидатов, в том числе действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. Ожидается, что основную конкуренцию ему составит лидер оппозиционной партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса. Мнангагва уже одерживал победу на выборах летом 2018 года и заявил, что в очередной раз добьется ее.

Если в первом туре президентских выборов никто из кандидатов не наберет 50% плюс один голос, то второй тур состоится 2 октября.

В ходе выборов в парламент переизбираются обе палаты. Правящая партия "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт", лидером которой является Мнангагва, поставила цель сохранить парламентское большинство.

Для мониторинга выборов в Зимбабве прибыли группы наблюдателей, в том числе от Сообщества развития Юга Африки и Евросоюза.