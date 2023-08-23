Памфилова: в выборах разного уровня в сентябре примут участие более 81 тыс. кандидатов

Председатель Центризбиркома сообщила об около 1,5% отказов в регистрации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Более 81 тыс. кандидатов примут участие в выборах различного уровня, которые пройдут в сентябре, процент отказов в регистрации составляет около 1,5%. Об этом в среду на заседании Центризбиркома РФ сообщила председатель Элла Памфилова.

"На сей момент во всех регионах, включая четыре новых региона, где проходят выборы, завершился этап регистрации кандидатов, выдвинуто были более 85 тыс. человек, по итогу зарегистрировано 81 306 кандидатов, из них 70 726 - от 20 политических партий и 10 580 - в качестве самовыдвиженцев. Процент отказов не изменился, около 1,5%", - заявила Памфилова.

Также глава ЦИК напомнила, что с 20 августа началось досрочное голосование в отдаленных и труднодоступных местах. "С 20 августа началось досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местах на территории 29 субъектов РФ, на сей момент в шести регионах Республика Саха, Красноярском крае, Мурманской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе на участках, образованных в отдаленных и труднодоступных местах, проголосовало 2 754 избирателя", - добавила она.