По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", населенные пункты Приютное и Урожайное критически важны для украинской армии с точки зрения организации наступления и дальнейшего продвижения к селам Заветное Желание и Старомлиновка

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Российские силы пресекли три попытки украинских войск обойти с юго-востока село Урожайное на южнодонецком направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Если говорить о времевском участке, то там <...> ВСУ прощупывают нашу оборону, поступают резервы. Непосредственно в Урожайном малыми группами при поддержке бронетехники и с использованием инженерной техники, минных тралов [были] попытки добраться до посадок, чтобы обойти населенный пункт с юго-востока. Как только попытки эти были выявлены, противника накрывали артиллерией, минометным огнем. Как минимум на данный момент было три подобных попытки, все они были пресечены нашими защитниками", - рассказал Рогов.

Он пояснил, что населенные пункты Приютное и Урожайное критически важны для украинской армии с точки зрения организации наступления и дальнейшего продвижения к селам Заветное Желание и Старомлиновка. "В районе Приютного идет сбор основных сил резерва ВСУ. При поступлении подразделение ВСУ накрывают российская артиллерия и авиация", - добавил Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.