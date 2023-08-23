Памфилова отметила конкуренцию на выборах в новых регионах

Председатель Центризбиркома РФ заявила, что у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Конкуренция на выборах в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании. Об этом заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

По словам главы ЦИК РФ, в выборах в заксобрания в ДНР и ЛНР примут участие представители всех пяти парламентских партий, в Запорожской и Херсонской областях - четыре из пяти парламентских партий.

"Это тоже неплохо. В тех условиях, которые сейчас есть, надо отдать должное тем партиям, которые сумели там (в новых регионах - прим. ТАСС) найти сторонников и зарегистрироваться. В целом конкуренция в новых регионах присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании", - сказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.