Путин назвал целью России положить конец развязанной Западом войне на Украине

По словам президента России, именно стремление западных стран сохранить гегемонию в мире "привело к тяжелому кризису на Украине"

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Действия РФ в ходе СВО продиктованы стремлением закончить войну на Украине, развязанную рядом западных стран и их сателлитами, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании лидеров БРИКС.

"Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за свое будущее. Наши действия на Украине продиктованы только одним - положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе", - сказал глава государства.

По его словам, именно стремление западных стран сохранить гегемонию в мире "привело к тяжелому кризису на Украине". Путин напомнил, что "сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война". "Война жестокая, война на истребление - в течение восьми лет", - подчеркнул президент РФ.