Мишустин 24-25 августа посетит Армению для участия в межправсовете ЕАЭС

Мероприятие состоится на горном курорте Цахкадзор

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Армению 24–25 августа для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщила пресс-служба кабмина. Мероприятие состоится на горном курорте Цахкадзор, в 50 км от Еревана.

"В ходе встречи главы правительств планируют обсудить вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Стороны обсудят дальнейшее совершенствование правовых механизмов в рамках ЕАЭС, укрепление существующих форматов взаимодействия с другими странами и налаживание контактов с потенциальными партнерами", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоится под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС. Ранее проведение заседания анонсировала пресс-служба МИД Армении.

Предыдущее заседание межправсовета ЕАЭС состоялось в июне в Сочи. Также в этом году премьеры стран союза встречались в феврале в Казахстане.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.