Памфилова заявила, что СБУ пребывает в истерике из-за выборов в новых регионах РФ

Председатель Центральной избирательной комиссии рассказала, что Украина подключила подельников в Лондоне для рассылки угроз местным избиркомам

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) пребывает в такой истерике из-за проведения выборов в четырех новых регионах РФ, что для рассылки угроз местным избиркомам подключила своих подельников в Лондоне. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Низкий вам поклон за мужество и за невероятное желание <...>. Я знаю, что вам шлют разного рода угрозы, СМС, всей нашей четверке [новым регионам]. Даже СБУ настолько истерит от бессилия, что даже задействовала своих лондонских подельников. Даже из Лондона СМС получаете с этими заклинаниями", - отметила Памфилова.

В среду на заседании ЦИК РФ о своей подготовке к единому дню голосования в сентябре рассказали избиркомы Запорожской и Херсонской областей. Памфилова отметила, что избиркомы новых регионов сделали "просто невозможное".

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.