Двое кандидатов в парламент ЛНР подали заявления об исключении из списков

В итоге в выборах будут участвовать 336 кандидатов, сообщили в республиканском избиркоме

ЛУГАНСК, 23 августа. /ТАСС/. Двое кандидатов в депутаты Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) написали заявления об исключении их из списков кандидатов, сообщила ТАСС зампредседателя избирательной комиссии республики Марианна Сумская.

"Региональными отделениями политических партий, действующих в Луганской Народной Республике, было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва. Двое написали заявление об исключении из списка кандидатов, в итоге в выборах участвуют 336 кандидатов в депутаты Народного совета республики", - сказала она.

14 августа Сумская сообщала, что избирательная комиссия ЛНР зарегистрировала списки кандидатов в парламент региона от всех пяти партий, имеющих региональные отделения в республике. Тогда реготделениями было выдвинуто 338 кандидатов в депутаты.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В 54 субъектах РФ пройдет 78 избирательных кампаний. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.