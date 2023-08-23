В МИД РФ заявили, что ВС не оставят без ответа удары Киева беспилотниками по Москве

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Россия не будет игнорировать роль спецслужб Запада в этих атаках

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. РФ решительно осуждает новые террористические атаки Киева с применением беспилотников против объектов в Москве, ВС России не оставят эти удары без ответа. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем эти террористические акты. Подобные преступные действия неонацистского киевского режима, превратившегося стараниями стран НАТО в инструмент противостояния России, станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации. Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины", - указала дипломат.

"При этом не намерены игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, предоставляющих украинским неонацистам развединформацию, которая помогает выстраивать маршруты таких беспилотников", - подчеркнула Захарова. Дипломат также напомнила про зафиксированные накануне над Черным морем полеты двух разведывательно-ударных беспилотников США MQ-9 Reaper и оперативно-тактического беспилотника ТВ2 Bayraktar производства Турции, осуществлявших сбор данных в районе Крымского полуострова.

"Видим в таких действиях Киева и его натовских кураторов трусливую попытку в бессильной злобе отыграться на гражданских объектах и мирных жителях за провал так называемого "контрнаступа" и неспособность изменить в свою пользу ситуацию на линии боевого соприкосновения, несмотря на массированную западную помощь, - указала Захарова. - В связи с этим хотим повторить в адрес украинской стороны и международного сообщества, что все озвученные нами цели и задачи специальной военной операции будут выполнены в полном объеме, и с территории Украины больше не будут исходить угрозы для безопасности России".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев в среду пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве. Беспилотники были уничтожены и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в "Москва-Сити", пострадавших нет.