23 августа, 12:52
Саммит БРИКС - 2023

Лавров проводит встречу с главой МИД ЮАР на полях саммита БРИКС

© ТАСС/ Ruptly

Переговоры проходят в международном конференц-центре Sandton

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге проводит встречу с главой МИД ЮАР Наледи Пандор, передает корреспондент ТАСС.

Переговоры проходят в международном конференц-центре Sandton, где ранее состоялись закрытая и открытая пленарные сессии саммита. Президент ЮАР Сирил Рамапоса в какой-то момент перевел открытую пленарную сессию лидеров БРИКС в закрытый для прессы формат, чтобы согласовать текст заключительной декларации. Ожидается, что Йоханнесбургская декларация будет опубликована 24 августа, в последний день саммита. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияПандор, НаледиСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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