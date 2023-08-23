На этапе заверения отсеяли пятерых кандидатов в Херсонскую облдуму

Решение приняли из-за неполного комплекта документов и несоответствия возрастному критерию

ГЕНИЧЕСК, 23 августа. /ТАСС/. Пятерых кандидатов на пост депутатов Херсонской областной думы исключили на этапе заверения. Об этом сообщила председатель избиркома региона Марина Захарова на заседании Центризбиркома России.

"У нас на этапе заверения было исключено четыре человека из-за неполного комплекта документов, и также один кандидат у нас был исключен, потому что не достиг возраста пассивного права", - сказала она. В избиркоме региона уточнили ТАСС, что речь идет о кандидатах в депутаты областной думы.

Захарова также отметила, что все партии завели избирательные счета в ПСБ.

Ранее Избирательная комиссия Херсонской области провела заседание, на котором зарегистрировала 191 кандидата от четырех партий в депутаты Херсонской областной думы.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.