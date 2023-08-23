23 августа, 13:53
Саммит БРИКС - 2023

Лавров и глава МИД ЮАР обсудили укрепление взаимодействия на международных площадках

© ТАСС/ Ruptly

Министр иностранных дел России высоко оценил усилия председательства ЮАР в БРИКС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе встречи на полях саммита БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге обсудили необходимость более тесной координации действий двух стран в ООН, БРИКС и на других международных площадках.

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"В ходе беседы были затронуты различные аспекты российско-южноафриканского стратегического партнерства, включая укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей. Подчеркнута нацеленность двух стран на более тесную координацию действий в ООН, БРИКС и на других авторитетных площадках по актуальным темам международной и региональной повестки дня", - говорится в сообщении, распространенном МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что Лавров высоко оценил усилия председательства ЮАР в БРИКС, проходящего под девизом "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности", и выразил уверенность, что встреча в Йоханнесбурге станет "важным шагом вперед на пути углубления взаимодействия в формате БРИКС - Африка". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияПандор, НаледиСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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