Лавров провел встречу с бывшим президентом ЮАР Мбеки на полях саммита БРИКС

Глава МИД РФ представляет российскую сторону на саммите

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел на полях саммита БРИКС встречу с бывшим президентом ЮАР Табо Мбеки.

"Президент [РФ Владимир Путин] передает вам привет. Он вспоминает свой визит, по вашему приглашению, в Южную Африку в 2006 году", - сказал Лавров на встрече с Мбеки.

Лавров представляет российскую сторону на саммите БРИКС, прибыл в ЮАР накануне. В Йоханнесбурге у него состоялись встречи с министрами иностранных дел стран БРИКС, а также главой МИД ЮАР Наледи Пандор. В среду министр присутствовал на пленарном заседании саммита БРИКС, где президент РФ Владимир Путин выступил по видеосвязи.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, в их числе Алжир, Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Тунис, Турция.