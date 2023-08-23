На Запорожье в единый день голосования не откроют 100 участков

Решение приняли из соображений безопасности в населенных пунктах, расположенных у линии боевого соприкосновения

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. 100 избирательных участков из соображений безопасности будут закрыты в населенных пунктах, расположенных у линии боевого соприкосновения в Запорожской области, в единый день голосования 10 сентября, сообщили ТАСС в избирательной комиссии региона.

Часть Запорожской области находится под контролем Вооруженных сил Украины, которые осуществляют постоянные обстрелы городов и районов, контролируемых российскими силами. Прежде всего, это Васильевка и Токмак, находящиеся вблизи линии боевого соприкосновения.

"385 участков голосуют досрочно, 100 из них не откроются 10 числа в целях безопасности", - сказали в избиркоме, уточнив, что всего в ходе выборов голосование будет организовано почти на 600 участках.

В избирательной комиссии Запорожской области добавили, что на случай чрезвычайных ситуаций подобраны резервные помещения. "Подобраны помещения для территориальных избирательных комиссий, частично для участковых избирательных комиссий. Выделим 19 автобусов, в которых оборудованы мобильные участки, они будут рассредоточены по территории Запорожской области", - рассказали в региональном избиркоме.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В Запорожской области будут избраны 40 депутатов законодательного собрания и 280 депутатов органов местного самоуправления.