Россия поддержала идею о проведении встречи Конституционного комитета Сирии в Омане

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии заявил о возможности проведения такой встречи до конца этого года

ООН, 23 августа. /ТАСС/. Россия поддерживает идею о возможности проведения встречи сирийского Конституционного комитета в Омане. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Убеждены в необходимости продолжения прямого межсирийского диалога, основной площадкой для которого был и остается Конституционный комитет, - сказал Полянский. - При этом продолжаем исходить из того, что принципиальные решения о модальностях дальнейшей работы комитета и месте проведения следующих раундов консультаций должны приниматься самими сирийцами, без внешнего вмешательства".

"Определить такую площадку должны именно они во взаимодействии со спецпосланником [генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном] и при поддержке стран - гарантов астанинского формата - России, Ирана и Турции, - отметил дипломат. - Поддерживаем озвученную спецпосланником опцию с проведением таких встреч в Омане".

Спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии заявил на заседании о возможности проведения такой встречи до конца этого года. Ранее заседания комитета проходили в Женеве. Российская сторона неоднократно указывала на то, что Швейцария утратила статус нейтральной площадки, в том числе в связи с проблемами с выдачей виз делегатам.